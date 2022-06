Già annunciato il trasferimento al West Ham di Nayef Aguerd, difensore marocchino pagato 35 milioni di euro. Eguagliata un'altra cessione record nella storia del Rennes, club dall'ottima tradizione nel vivaio e protagonista sul mercato. Ecco la top 20 dei colpi in uscita più onerosi, classifica dove trovano posto tre campioni d'Europa in Champions e qualche flop in Serie A

