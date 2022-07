Sta entrando nelle battute finali la trattativa tra il Milan e il Club Brugge per Charles De Ketelaere: il trequartista belga ha provato a fare un assist per la chiusura, rinunciando a una parte di soldi pur di far avvicinare i due club e definire il suo trasferimento a Milano

Le prossime ore saranno decisive per il futuro di Charles De Ketelaere. Il Milan sta aspettando una risposta dal Club Brugge dopo l'incontro avuto a Lugano nella giornata di martedì, nella quale i rossoneri hanno messo sul piatto 35 milioni di euro (bonus compresi) per il cartellino del giocatore. De Ketelaere, dal canto suo, ha ribadito di voler solo il Milan e ha provato a fare una mossa per velocizzare la trattativa: il trequartista, infatti, ha rinunciato a una parte dell'ingaggio (non è ancora chiaro se sul suo nuovo accordo con il Milan o su arretrato con il Brugge) pur di far venire incontro i due club e agevolare la chiusura.