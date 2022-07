Dopo averlo chiesto senza successo nella trattativa Lukaku, i Blues insistono per il centrocampista classe 2003 (cercato nelle settimane scorse anche dal Torino) tra i gioiellini della Primavera nerazzurra: pronta un'offerta per acquistarlo a titolo definitivo

Il Chelsea continua a insistere per Cesare Casadei, centrocampista classe 2003 tra i gioiellini della Primavera dell’Inter. Dopo averlo chiesto, senza successo, nella fase iniziale della trattativa che ha poi portato al ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro, adesso i Blues non mollano la presa e sono pronti a tornare con insistenza sul calciatore. Il Chelsea vorrebbe acquistare Casadei a titolo definitivo e ha già avviato nuovi contatti, tanto che presto potrebbe presentare una prima offerta ufficiale ai nerazzurri: resta poi da capire cosa deciderà l’Inter, che nel corso di questo mercato non si è mai voluta privare del calciatore senza una “recompra”, in modo tale da avere sempre il controllo sul cartellino del calciatore.