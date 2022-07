Memphis Depay torna nei pensieri della Juventus . Nella lista degli attaccanti seguiti e monitorati con attenzione dai bianconeri c’è anche l’olandese in uscita dal Barcellona , profilo già cercato dalla società torinese già lo scorso gennaio quando Alvaro Morata sembrava in partenza proprio con destinazione blaugrana. Adesso l’affare torna a fare nuovamente gola alla Juve, alla ricerca di una attaccante viste le difficoltà di arrivare a Morata, prima scelta di Allegri e del club: Depay è in uscita dal Barcellona visto l’affollamento in attacco del club catalano – da Lewandowski ad Aubameyang – e i bianconeri puntano ad averlo a condizioni economiche favorevoli. La Juve lo vorrebbe in prestito , mentre per il momento il Barcellona vorrebbe cedere l’olandese a titolo definitivo.

Morata resta la prima scelta

Depay, così come Timo Werner e Anthony Martial, sono tutti nomi presenti nella lista attaccanti della Juventus dove però in cima c’è sempre Alvaro Morata. I bianconeri – che non hanno riscattato lo spagnolo per 35 milioni di euro dopo il prestito biennale (costato 20 milioni) – continuano a insistere con l’Atletico Madrid per riportare il calciatore a Torino: i colchoneros però al momento non sembrano aprire alle condizioni chieste dalla Juve, che per riabbracciare Morata non vorrebbero spendere oltre i 15-20 milioni di euro. I bianconeri dunque – viste le difficoltà – si guardano intorno, con Depay tornato nei pensieri del club