Cremonese – Eccoci arrivati al primo caso di alternanza perfetta. Come detto non sono poche le squadre con 0 mancate alternanze casa/fuori a girone. Massimiliano Alvini e i suoi giocheranno sempre in casa nelle giornate in cui la Sampdoria sarà impegnata in trasferta. Il rovescio della medaglia però dice che la Cremonese non ha altre combo super favorevoli. Dopo la Samp infatti bisogna salire a 6 mancate alternanze a girone con Atalanta, Juventus e Lazio. A 7 invece c’è l’accoppiata Cremonese-Monza e Cremonese-Verona. Da evitare Lecce, Roma e Torino (13)