Nella giornata di mercoledì è previsto un incontro tra Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera per fare il punto sul calciomercato e decidere le strategie per i prossimi giorni. Tra i gli argomenti che verranno trattati c'è quello relativo a un esterno offensivo e un centrocampista dopo l'infortunio di Pogba

Meno di un mese alla chiusura ufficiale del calciomercato estivo e ancora qualche movimento da fare per la Juventus . Nella giornata di mercoledì ci sarà una riunione tra Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera per fare il punto sul mercato e decidere le strategie dei prossimi giorni . Tra i temi i reparti che verranno analizzati c'è sicuramente l'attacco: la Juventus dovrà decidere se acquistare un esterno d'attacco come Kostic e tenere Kean come prima punta, oppure se andare su un attaccante come Raspadori, Morata, Depay, Werner e Martial .

Da stabilire la linea per il centrocampo

Pogba non si opera: 5 settimane di stop

Oltre l'attacco verrà stabilita la linea anche per il centrocampo dopo l'infortunio di Paul Pogba. Il francese ha deciso di non operarsi dopo l'infortunio al menisco e dovrà stare fermo per le prossime 5 settimane, con Allegri che spera di averlo a disposizione per il match con la Salernitana dell'11 settembre. Intanto, al momento, Fagioli e Rovella non andranno via: i due centrocampisti faranno parte della rosa a disposizione di Allegri.