Usciti dalla lista Renato Sanches e Chukwuemeka, il Milan sta lavorando su altri obiettivi per il centrocampo. La squadra di Stefano Pioli non ha né l'urgenza né problemi numerici in quel reparto (ci sono sei giocatori per due posti), ma non mancano i nomi sulla lista di Maldini e Massara che negli ultimi mesi hanno valutato tanti giocatori, grazie al lavoro dello scouting rossonero. In quattro hanno colpito l'attenzione dei dirigenti rossoneri. Sono Raphael Onyedika, nigeriano classe 2001 del Midtjylland; Ibrahima Sissoko, classe 1997 dello Strasburgo; Jean Onana, classe 2000 del Bordeaux; Adrien Tameze, classe 1994 del Verona. Non ci sono ancora trattative con questi giocatori, ma sono attenzionati dal club.