Il croato non rientra nei piani del West Ham che potrebbe lasciarlo partire in prestito gratuito: per i granata, che lavorano da tempo al trequartista, ci sarà da fare i conti con una nutrita concorrenza

Un vecchio pallino che torna di moda in casa Torino. La società granata ha messo nel mirino Nikola Vlasic, trequartista croato classe 1997 fuori dai piani del West Ham, che potrebbe decidere di lasciarlo partire in prestito gratuito. Occasione che il Torino non vorrebbe farsi sfuggire, anche se i dirigenti granata sono consapevoli che non sarà una trattativa facile vista la nutrita concorrenza che c’è sul calciatore. Vlasic nei giorni scorsi infatti è stato proposto anche a Milan e Valencia che però per diversi motivi non hanno approfondito il discorso; il Torino invece sul calciatore ci lavora da mesi e adesso prova ad accelerare per portare il calciatore in Italia.