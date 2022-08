I Red Devils hanno presentato un'offerta da 8-9 milioni di euro per l'attaccante austriaco, ma i rossoblù al momento non sono intenzionati a cedere. Si insiste per Shomurodov, attesa entro martedì la risposta del Genk per Lucumi

Il Manchester United alza il pressing per provare ad acquistare Marko Arnautovic , attaccante austriaco classe 1989 di proprietà del Bologna. Un interesse reale e concreto quello dei Red Devils che hanno presentato un’offerta da 8-9 milioni di euro , trovando però un vero e proprio muro rossoblù: il Bologna, infatti, al momento resiste perché non vuole privarsi del suo attaccante, resta da capire adesso se il Manchester United rilancerà o meno. Bologna che intanto continua a lavorare per portare nella rosa di Sinisa Mihajlovic Eldor Shomurodov e spera di trovare l’intesa con la Roma nella giornata di domani. Lo scoglio al momento è questo: i giallorossi vogliono chiudere l’operazione in prestito con obbligo di riscatto facilmente raggiungibile, mentre il Bologna è pronto ad accettare sì l’obbligo di riscatto ma condizionato a diversi parametri .

Entro martedì la risposta del Genk per Lucumi

Il Bologna intanto è in attesa entro martedì di una risposta da parte del Genk all’offerta presentata nei giorni scorsi per Jhon Lucumi, difensore colombiano classe 1998. Il club belga chiede 10 milioni di euro per far partire il calciatore, oppure 8 milioni più una percentuale del 15% sulla futura rivendita: la proposta presentata dal Bologna non arriva ancora a queste cifre, ma i rossoblù sperano comunque di riuscire a chiudere per il difensore.