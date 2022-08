I bianconeri continuano a lavorare per Filip Kostic: anche nella giornata di lunedì ci sono stati nuovi contatti tra le parti ma ancora non è stata trovata l'intesa totale che difficilmente arriverà in serata. Si lavora per cercare di chiudere l'operazione nella giornata di martedì

La Juventus continua a lavorare per portare Filip Kostic a Torino. L'esterno sinistro serbo al momento è la priorità del club bianconero, che vuole regalare un giocatore con le sue caratteristiche ad Allegri. Anche nella giornata di lunedì ci sono stati nuovi contatti tra Juve, Eintracht Francoforte e Lucci (agente del giocatore e intermediario tra le parti): i due club sono sempre più vicini, ma ancora non è stata trovata l'intesa totale che difficilmente arriverà in giornata. Motivo per il quale la Juventus continua a lavorare per cercare di trovare l'accordo nella giornata di martedì.