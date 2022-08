Dopo aver chiuso nella mattinata di martedì per l'arrivo di Kostic, la Juventus ha stabilito quale sarà la strategia per i prossimi giorni di mercato. Priorità a un attaccante (con Depay in cima alla lista); successivamente si punterà al centrocampista mancante, con Paredes in vantaggio su Frattesi

Martedì mattina la Juventus ha trovato l'accordo con l'Eintracht Francoforte per l'arrivo a Torino di Filip Kostic: l'esterno sinistro serbo, come comunicato dal club tedesco, non verrà convocato per la Supercoppa Europea contro il Real Madrid dal momento che è in una "trattativa avanzata con un'altra squadra". Dopo aver chiuso per l'esterno sinistro, la Juventus ora concenterà le sue attenzioni sull'attaccante: il primo nome in lista è quello di Memphis Depay del Barcellona, che attualmente è in vantaggio su Milik. Il club di Agnelli gli offrirebbe un contratto biennale anche per sfruttare il decreto crescita.