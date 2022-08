Futuro Casadei: torna il Chelsea, c'è il Sassuolo

Continua la corsa internazionale per Cesare Casadei, centrocampista classe 2003 di proprietà dell'Inter. Nelle scorse ore si era mosso il Nizza, pronto a formulare un'offerta ai nerazzurri, ma adesso è tornato alla carica il Chelsea che da tempo segue i progressi di Casadei. In questo testa a testa c'è anche il Sassuolo che può recitare il ruolo di terzo incomodo. I neroverdi inserirebbero l'opzione di riacquisto per l'Inter, ma al momento offrono una cifra più bassa per il cartellino. L'esigenza dei nerazzurri, invece, è quella di monetizzare il più possibile.