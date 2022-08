Gli agenti del difensore inglese attesi in Italia per incontrare la dirigenza rossonera: ultimissimi dettagli da limare, poi ci sarà la firma – forse già in giornata – sul rinnovo fino al 2027. Diallo resta il nome in pole per rinforzare il reparto arretrato

Un punto fermo per il presente e per il futuro. Il Milan è pronto a blindare Fikayo Tomori, difensore inglese classe 1997 che veste la maglia rossonera da gennaio 2021: dopo i colloqui proficui delle scorse settimane, quest’oggi potrebbe essere la giornata giusta per mettere nero su bianco l’accordo per il rinnovo (con adeguamento) del contratto fino al 2027, due anni in più rispetto alla scadenza attuale. In giornata infatti è previsto un incontro tra gli uomini mercato rossoneri e gli agenti di Tomori, in arrivo dall’Inghilterra: se tutto andrà come previsto, verranno sistemati gli ultimi dettagli mancanti e poi il giocatore firmerà il nuovo accordo. Tomori, ricordiamo, è arrivato dal Chelsea a gennaio 2021, con il Milan che sei mesi dopo ha esercitato l’opzione di riscatto per 28.5 milioni di euro.