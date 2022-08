1/25 ©Ansa

Il Torino ha chiuso con il West Ham per l'arrivo di Nikola Vlasic, trequartista croato classe 1997. Operazione definita in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni e un ingaggio di 2,5 milioni di euro. Dopo la lunga esperienza in Croazia con l'Hajduk Spalato, il calciatore era arrivato per la prima volta in Premier League nel 2017/18, all'Everton. Poi tre stagioni al Cska Mosca, realizzando 33 gol con 21 assist in 108 presenze. Nella scorsa estate il trasferimento agli Hammers, con una rete e 2 assist in 31 partite.





Torino-Vlasic, è fatta: prestito con diritto di riscatto dal West Ham