Il nuovo difensore bianconero si presenta: "Alla Juve per vincere. I tifosi del Torino mi hanno criticato, ma è il mio lavoro: ho fatto la scelta giusta perché volevo crescere. Ho parlato con Chiellini: mi ha detto che potevo prendere la sua maglia numero 3"

La Juventus lo ha fortemente voluto per sostituire il partente De Ligt, strappandolo alla concorrenza dell'Inter grazie a un'offerta da 41 milioni di euro più 8 di bonus. Così Gleison Bremer, difensore brasiliano ex Torino, è diventato un nuovo giocatore bianconero: a distanza di qualche settimana dal suo approdo ufficiale alla Juventus, il centrale 25enne si è presentato in conferenza stampa.



"L'ultima amichevole con l'Atletico non è stata bella, siamo arrabbiati, ma i tre punti contano da lunedì e siamo concentrati sul Sassuolo. La Juve punta sempre a vincere: l'anno scorso non c'ero ma vogliamo cambiare tutto. I tifosi del Toro che l'hanno presa male? Faccio loro questa domanda: e se i loro figli volessero puntare a qualcosa di meglio? Ho fatto una buona scelta".



"Avevo già parlato con Chiellini che mi ha detto di non farmi condizionare e di prendere pure la sua maglia numero 3. Se mi sento tra i top europei? Lo sono in Italia, ma so che devo dimostrare ancora tanto, imparando a giocare bene nella difesa a 4. Le grandi squadre giocano a 4 e voglio migliorarmi".



"La Juve ha giocatori brasiliani e questo mi aiuterà a raggiungere la nazionale. Non è facile, ho fatto una grande stagione l'anno scorso ma non sono stato convocato. Non sarà facile ma ho aumentato il mio livello".



Sul passaggio dal Torino alla Juventus: "Sappiamo come sono i tifosi, ma questo è il mio lavoro. Mai detto che non sarei venuto alla Juve: è una squadra top che vuole vincere. Da due anni volevo già cambiare squadra e raggiungere questo livello, sono molto critico con me stesso e alla Juve devo essere all'altezza perché qui si vuole vincere sempre".



"Bonucci? E' il capitano e mi ha accolto bene: parlo spesso con lui per migliorare. La scintilla per migliorare così tanto? Ho avuto allenatori bravi, prima Mazzarri e poi Juric con cui ho fatto il salto di qualità, ma la cosa principale è stata la testa, la mia mentalità".

"La Champions è il sogno di ogni giocatore e essere alla Juve impone non solo di partecipare ma di cercare di arrivare sempre in alto"