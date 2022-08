Adeguamento e prolungamento fino al 2027, due anni in più rispetto all'attuale contratto, per il difensore inglese sempre più centrale nel progetto del club rossonero. Acquistato dal Chelsea per 28.5 milioni di euro, è al Milan da gennaio 2021

Numeri e leadership

Arrivato in prestito dal Chelsea a gennaio 2021, con il Milan che sei mesi dopo ha esercitato l’opzione di riscatto per 28.5 milioni di euro, Tomori è diventato fin da subito un "intoccabile" per Pioli, rivelandosi come uno dei migliori difensori della nostra Serie A. Con addosso la maglia rossonera ha collezionato – tra tutte le competizioni – 62 presenze, impreziosite anche da due gol. Nell’ultima stagione è stato tra i protagonisti principali, per prestazioni e leadership, nella cavalcata tricolore del Milan.