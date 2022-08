I nomi per la difesa

Per la difesa, ci sono due nomi sulla lista. Il primo è quello di Manuel Akanji del Borussia Dortmund. Due settimane fa, i suoi agenti erano a Milano per incontrare l’Inter (visto che c’è l’ok del calciatore al trasferimento): i nerazzurri dovrebbero fare uno sforzo economico per riuscire a convincere i tedeschi che vorrebbero cedere il calciatore solo a titolo definitivo (sono tante le pretendenti che lo prenderebbero a questa condizione). Nei prossimi giorni sono previsti contatti con Ausilio per provare a portare avanti la trattativa che resta complicata per via del costo del cartellino: il Borussia chiede 15/20 milioni e non vorrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 per girarlo solo in prestito. L’altro nome è quello di Francesco Acerbi, giocatore in uscita dalla Lazio, che potrebbe rappresentare l’occasione giusta da cogliere in questa fase del mercato.