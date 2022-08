L' Atalanta piomba con decisione su Brandon Soppy , esterno destro francese classe 2002 di proprietà dell’ Udinese . Trattativa in fase avanzata tra i due club, con la società nerazzurra che ha messo sul piatto una proposta da 9 milioni di euro più un ulteriore milione di bonus . Una cifra importante che avvicina a grandi passi il giocatore all’Atalanta, che in questa sessione di mercato era alla ricerca di esterni funzionali al gioco di Gasperini: da qui la decisione di puntare forte su Soppy, che già nella sua prima stagione in Serie A – è arrivato nell’estate del 2021 dal Rennes – ha mostrato tutte le sue potenzialità.

È cresciuto nel Rennes con Camavinga

Cresciuto nel Rennes insieme a Camavinga, Soppy e il centrocampista oggi al Real Madrid sono considerati in patria come due tra i principali talenti in prospettiva del calcio francese. 28 le presenze in campionato e 2 in Coppa Italia nella passata stagione, l’esterno dell’Udinese è stato schierato titolare da Sottil anche nel match di esordio a San Siro perso 4-2 contro il Milan (protagonista suo malgrado del fallo su Calabria che ha portato l’arbitro ad assegnare il penalty ai rossoneri).