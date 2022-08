Inter, Casadei al Chelsea: operazione in chiusura

I nerazzurri stanno lavorando con il club inglese per definire gli ultimi dettagli per il trasferimento di Cesare Casadei, giovane centrocampista classe 2003, in Premier League. Il giocatore nella giornata di mercoledì partirà per Londra dove giovedì sosterrà le visite mediche, all'Inter 15 milioni più 5 di bonus. Ora l'Inter può affondare per Akanji

Con la cessione di Casadei l'Inter può affondare per un difensore. Il club nerazzurro aspettava la cessione per poter presentare un'offerta al Borussia Dortmund per Manuel Akanji, difensore svizzero classe 1995. Il club tedesco chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro e non vorrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 per girare il calciatore solo in prestito.