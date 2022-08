Cristiano Ronaldo parla, almeno per ora, attraverso i social. L'attaccante portoghese, al centro delle voci di mercato con un suo possibile addio al Manchester United, si sfoga su Instagram e lo fa scrivendo un commento alla pagina "cr7.o_lendario": "Saprete la verità quando rilascerò un'intervista tra poche settimane. I media dicono solo bugie: ho un taccuino e negli ultimi mesi delle 100 notizie che hanno fatto solo 5 sono vere, immaginate come stanno le cose". Questo sfogo sui social arriva dopo un periodo apparentemente burrascoso tra Cristiano e lo United. Prima l'assenza nella tournée estiva, poi l'avvio horror in Premier. Ora questo commento su Instagram: cresce l'attesa per la sua intervista-verità.