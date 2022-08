Ripresi i contatti con gli Spurs per il difensore centrale classe 1999, ma il nodo resta sembra la formula: i rossoneri vogliono chiudere in prestito con diritto di riscatto, mentre gli inglesi chiedono l'obbligo

Il Milan continua a lavorare per regalare a Stefano Pioli un nuovo difensore centrale. La società rossonera, che da inizio mercato sonda con attenzione diversi profili per il reparto arretrato, ha ripreso i contatti con il Tottenham per Japhet Tanganga, centrale classe 1999 trattato anche nelle scorse settimane. Lo scoglio al momento è sempre legato alla formula dell’operazione, con il Milan che vuole il difensore in prestito con diritto di riscatto mentre il Tottenham insiste per inserire l’obbligo di riscatto. La novità però consiste proprio nei contatti riavviati dal club rossonero: un’accelerata sicuramente importante e significativa quando manca sempre meno alla fine del mercato. Nelle scorse settimane, ricordiamo, il Milan ha incontrato sia gli agenti del calciatore che Fabio Paratici, ds degli Spurs.