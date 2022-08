Due milioni dividono Andrea Belotti dalla Roma. È questa infatti la distanza esistente tra l’offerta presentata dalla Cremonese per Felix Afena-Gyan, 6 milioni, e la richiesta della società giallorossa, 8 milioni: la cessione del giovane attaccante classe 2003 – o comunque un’uscita nel reparto offensivo – è una condizione necessaria per far sì che la Roma affondi su Belotti, attaccante svincolato dopo la fine del contratto con il Torino e che ormai da settimane aspetta i giallorossi. Lo stesso Mourinho nel post partita contro la Cremonese ha confermato la necessità di avere un nuovo rinforzo in attacco: se si arriverà alla definizione dell’affare tra Felix Afena-Gyan e la Cremonese, allora la Roma stringerà per il Gallo Belotti. In uscita dalla Roma c’è sempre Kluivert: la trattativa con il Fulham continua tra alti e bassi e nelle ultime ore la distanza tra i due club è aumentata. Capitolo Shomurodov: il Bologna resta sempre sull’attaccante ed è fiducioso di riuscire a chiudere l’operazione in prestito con diritto di riscatto e non invece inserendo l’obbligo come invece chiede la Roma.