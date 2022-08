Il centrocampista sta spingendo affinché il club greco accetti l'offerta in prestito di riscatto presentata dalla Roma: i giallorossi potrebbero anche aumentare la proposta di 8 milioni (1 per il prestito con riscatto fissato a 7 milioni). Tutto fatto per Felix alla Cremonese, ora si chiude per Belotti

Continua il pressing della Roma per provare a vestire di giallorosso Mady Camara, centrocampista classe 1997 di proprietà dell’Olympiacos. Lo stesso calciatore sta facendo pressione nei confronti del suo club per provare a convincerlo ad accettare la proposta in prestito con diritto di riscatto presentata dalla Roma, mentre la società greca ricordiamo continua a pretendere l’obbligo di riscatto per chiudere l’operazione. La trattativa prosegue e le prossime potrebbero essere ore decisive per capire se dall'Olympiacos arriveranno aperture alla formula gradita dalla Roma. Se così fosse, i giallorossi potrebbero anche aumentare le cifre dell’offerta dopo che la prima proposta è stata di 1 milione per il prestito oneroso e 7 milioni per il diritto di riscatto.