Calciomercato, tutte le news e trattative LIVE

Milan, il punto sul difensore

Il Milan attende segnali da parte del Chelsea per Chalobah: se i Blues chiudono per Fofana del Leicester, potrebbero poi dare apertura al prestito con diritto di riscatto per il difensore classe 1999. Sempre in piedi anche la trattativa per il trasferimento in prestito di Tanganga del Tottenham. Se queste due opzioni non si dovessero concretizzare, allora verrà fatto un investimento a titolo definitivo di 5/6 milioni per Malick Thiaw, centrale classe 2001 dello Schalke 04.