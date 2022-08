Accordo totale tra i due club: operazione chiusa in prestito oneroso, 1.5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 12. Martedì mattina il centrocampista sarà in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto

José Mourinho ha il suo nuovo centrocampista. La Roma infatti ha chiuso per l’arrivo di Mady Camara, centrocampista classe 1997 individuato come il profilo ideale per sostituire in rosa l’infortunato Georginio Wijnaldum. Operazione con l’Olympiacos chiusa in prestito oneroso a 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, più una percentuale sull’eventuale futura rivendita a favore del club greco.