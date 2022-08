Camara è a Roma: ora visite mediche e firma

Diawara-Kluivert-Calafiori: il punto sulle uscite

Non solo entrate, perché in casa Roma è molto attivo anche il mercato cessioni per quei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico giallorosso. In uscita c’è Amadou Diawara, centrocampista – cercato anche dal Lecce – ormai in chiusura con l’Anderlecht: operazione a titolo definitivo con percentuale sulla futura rivendita. Anderlecht dove potrebbe giocare anche Calafiori: il difensore classe 2002 sembra infatti ormai orientato ad accettare la destinazione belga. Valigia in mano anche per Kluivert: l'olandese si è riavvicinato al Fulham, con la trattativa che si è ormai sbloccata a titolo definitivo e i contatti tra i due club sono continui per provare a chiudere.