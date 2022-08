Fatta per l'arrivo del centrocampista classe 2001 in prestito secco dalla Juventus: domani sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto. Sempre per la mediana si torna a pensare allo svincolato Xeka, trattativa a oltranza col Galatasaray per Boey

Ancora arrivi dal mercato per il Monza, che dopo il complicato avvio di campionato – zero punti nelle prime tre giornate di Serie A – ha deciso di investire ancora per rinforzare la rosa a disposizione di Stroppa. L’ultimo affare chiuso dall’amministratore delegato Adriano Galliani è il giovane Nicolò Rovella: il centrocampista classe 2001 arriva in prestito secco dalla Juventus e nella giornata di mercoledì 31 agosto sosterrà le visite mediche che precederanno la firma con il club brianzolo. La formula dell’operazione conferma la volontà dei bianconeri di mantenere il controllo sul cartellino del ragazzo, sempre mandato in campo da Allegri (seppur per un totale di 24’) nelle prime tre giornate di questo campionato.