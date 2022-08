Gli azzurri hanno raggiunto l'accordo con il club di Agnelli per il trasferimento in Toscana dell'esterno croato. Mancano solo gli ultimi dettagli da limare con il giocatore, una volta sistemati arriverà il via libera per chiudere l'operazione in prestito con diritto di riscatto

Marko Pjaca è pronto a ripartire da Empoli . L'esterno offensivo croato è a un passo dal trasferimento in Toscana: il club di Corsi, infatti, ha trovato l'accordo con la Juventus per l'arrivo in prestito con diritto di riscatto del croato classe '95. Mancano da limare gli ultimi dettagli con il calciatore : una volta sistemati Pjaca lascerà nuovamente Torino e potrà mettersi subito a disposizione dell'allenatore azzurro Paolo Zanetti.

I numeri di Marko Pjaca

Pjaca è pronto a lasciare la Juventus in prestito per la sesta volta dal suo arrivo a Torino nella stagione 2016/17. Il croato nella stagione seguente, reduce dalla rottura del crociato, ha collezionato 9 presenze e 2 gol in Germania con lo Schalke 04. Poi il ritorno in Serie A con la Fiorentina, con la quale è sceso in campo in 19 occasioni. Dopo la parentesi in Belgio con l'Anderlecht nella stagione 2019/20 una nuova esperienza in Italia, questa volta con il Genoa con la quale ha trovato la giusta continuità (38 presenze tra campionato e Coppa Italia con 3 gol e 2 assist). Nello scorso campionato ha vestito la maglia del Torino, ora è pronto dare una mano all'Empoli di Zanetti.