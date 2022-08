Il centrocampista argentino sta svolgendo a Parigi le visite mediche e, qualora dovessero terminare presto, l'intenzione è quella di arrivare a Torino intorno alle 20 per andare ad assistere al match contro lo Spezia in programma alle 20:45 allo Stadium. Operazione chiusa in prestito gratuito con obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di più eventi per una cifra che supererebbe i 20 milioni di euro

Leandro Paredes è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus . Il centrocampista sta svolgendo le visite mediche con il suo nuovo club a Parigi. Una volta terminate l'argentino partirà per Torino con l'obiettivo di essere presente all'Allianz Stadium per assistere al match in programma questa sera alle 20:45 contro lo Spezia. La sua presenza, però, dipenderà dalle tempistiche delle visite mediche.

Paredes alla Juventus: le cifre dell'operazione

Tutto fatto dunque per l'arrivo in bianconero del centrocampista classe 1995. La Juventus e il Paris Saint Germain hanno trovato l'accordo per il trasferimento sulla base di un prestito gratuito con obbligo di riscatto, per una cifra che supererebbe i 20 milioni di euro, condizionato al verificarsi di più eventi. Per Paredes si tratterà di un ritorno in Serie A: il centrocampista in Italia ha già indossato le maglie di Chievo, Empoli e Roma.