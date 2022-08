Juventus-Spezia, le probabili formazioni: Allegri sceglie Kean

Allegri deve fare i conti con le tante gare e gli uomini contati: probabile Kean dal 1', ma anche Gatti e Miretti in campo nella formazione titolare. Nello Spezia rientra Verde, mentre Caldara potrebbe ambire a una maglia nell'undici iniziale. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD Condividi

La Juventus va a caccia della vittoria per rimanere ancorata al treno delle migliori squadre della Serie A. Dopo il pareggio dello Stadium contro la Roma, la squadra di Allegri ospita lo Spezia con la chiara intenzione di incamerare i tre punti in palio. L'allenatore bianconero deve fare i conti ancora con le numerose assenze. Per quanto concerne lo Spezia, la squadra di Gotti è reduce da un buon avvio di campionato e dal pareggio casalingo contro il Sassuolo per 2-2. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Juventus, turnover: probabile Kean dal 1' Allegri deve fare i conti con le tante gare in pochi giorni. L'allenatore bianconero starebbe pensando a un turnover abbastanza corposo per quelli che sono gli uomini a sua disposizione. Sono poche le certezze di formazione ma le notizie arrivano. Miretti in mezzo viaggia verso una conferma quasi scontata. Cambi in difesa con Gatti favorito al centro, Danilo che torna a destra e De Sciglio che scala a sinistra. Davanti probabile l'utilizzo di Moise Kean dall'inizio. JUVENTUS (probabile formazione) 4-3-3: Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti, De Sciglio; Rabiot, Locatelli, Miretti; Cuadrado, Vlahovic, Kean. All. Allegri