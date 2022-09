Ufficiale l'arrivo dell'ex allenatore del Brighton che ha preso il posto dell'esonerato Thomas Tuchel. Il quarantesettenne inglese si è legato ai Blues con un contratto quinquennale: "Sono orgoglioso ed entusiasta di rappresentare questo club, non vedo l'ora di iniziare a lavorare" Condividi

Graham Potter è ufficialmente il nuovo allenatore del Chelsea. I Blues, dopo l'esonero di Thomas Tuchel arrivato nella giornata di mercoledì, hanno deciso di affidare la panchina all'ormai ex allenatore del Brighton. In Premier League, infatti, è consentito allenare due squadre diverse nella stessa stagione, con il club di Boehly che ha pagato la clausola rescissoria al club biancoblù per permettere all'allenatore di trasferirsi a Londra. Contratto quinquennale per Potter, che è pronto a iniziare la sua esperienza con il Chelsea.

Potter: "Non vedo l'ora di iniziare. Grazie Brighton per l'opportunità" leggi anche Gol 188 di Kane: terzo bomber di sempre in Premier In questo inizio di stagione Potter ha ottenuto degli ottimi risultati con il Brighton, che si trova al quarto posto in classifica con 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta in 6 giornate. Ora, però, una nuova esperienza con il Chelsea: "Sono incredibilmente orgoglioso ed entusiasta di rappresentare il Chelsea, una fantastica squadra - ha dichiarato l'allenatore ai media del club. Sono felicissimo di lavorare con la nuova proprietà e non vedo l'ora di incontrare e lavorare con la squadra. Voglio rendere orgogliosi i nostri tifosi, sviluppando una squadra e una cultura di cui possano andare fieri". Potter chiude con un ringraziamento al Brighton: "Voglio ringraziare sinceramente il mio ex club per avermi concesso questa opportunità, in particolare Tony Bloom e tutti i giocatori, lo staff e i tifosi".

Boehly: "Potter ha qualità straordinarie sia in campo che fuori" leggi anche Haaland ne segna altri 2. Bene il Real, Chelsea ko Anche il presidente del Chelsea Todd Boehly ha parlato dell'arrivo di Potter: "Siamo entusiasti dell'arrivo di Graham. È un allenatore esperto e un innovatore in Premier League, che si adatta alla nostra visione del calcio. Non è solo talentuoso in campo, ha anche altre capacità che al di fuori del terreno di gioco che renderanno il Chelsea un club di maggiore successo. Non vediamo l'ora di supportare lui, il suo staff e la squadra".