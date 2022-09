Punto fermo del centrocampo rossonero

leggi anche

Pioli: "È l'ora di Origi, voglio filotto vittorie"

Dopo averlo riscattato l’estate scorsa dal Brescia dopo una prima stagione in chiaroscuro con la maglia rossonera, il Milan con questo nuovo rinnovo ha confermato di voler fare di Tonali una colonna per il presente ma anche per il futuro. In questa stagione Tonali è sempre stato impiegato, dall’inizio o a gara in corso, da Stefano Pioli in tutte le partite disputate fino a oggi, eccezion fatta per la prima di campionato contro l’Udinese quando il centrocampista era ai box per un problema fisico.