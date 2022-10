Spal, sempre più De Rossi per il post Venturato

È sempre più viva la pista che porta Daniele De Rossi sulla panchina della Spal. Il club di Tacopina ha individuato nell'ex centrocampista di Roma e Boca Juniors il sostituto di Venturato: dirigenza al lavoro per trovare l'intesa definitiva e chiudere l'accordo già in giornata

Daniele De Rossi verso la panchina della Spal. È sempre più viva la pista che porta l'ex capitano della Roma a prendere il posto di Roberto Venturato, sollevato dall'incarico nella tarda serata di domenica dopo la sconfitta di Frosinone. Il club di Tacopina ha individuato nell'ex centrocampista il profilo ideale per ripartire, e ha la volontà di trovare gli accordi definitivi per poter chiudere la trattativa già in giornata. De Rossi, qualora le parti dovessero trovare l'intesa totale, avrà il compito di risollevare la squadra che al momento occupa il quattordicesimo posto in classifica: in 9 giornate i biancazzurri hanno ottenuto 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.