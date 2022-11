CR7 ha rescisso con lo United proprio durante il Mondiale, uscendo dall'elenco dei nomi più interessanti in scadenza nel 2023 e attualmente impegnati in Qatar. Tra loro restano anche tre volti noti del calcio italiano. Due, Giroud e Rabiot, hanno segnato subito al debutto con la nazionale francese. Ecco i nomi e la situazione per ognuno di loro

RONALDO-UNITED, È RESCISSIONE: LE NEWS LIVE