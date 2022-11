Per i rossoneri è un obiettivo in vista del mercato estivo, i bianconeri invece potrebbero fare un'offerta allo Spezia già per gennaio

Dallo Spezia al Mondiale, con gli occhi delle 'big' del calcio italiano su di lui. È la storia di Jakub Kiwior, centrale classe 2000 dello Spezia impegnato con la Polonia in Qatar. La Juventus e il Milan, in questi giorni, stanno monitarando la situazione legata al difensore polacco: i rossoneri ci pensano in vista del mercato estivo 2023, mentre la Juventus potrebbe muoversi già a gennaio per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri. In questo momento, però, Kiwior si vuole concentrare sul Mondiale (ha già giocato la prima partita da titolare, ndr) e al termine della competizione valuterà - anche in base alle offerte arrivate allo Spezia - la destinazione migliore.