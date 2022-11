Il club dell'Arabia Saudita avrebbe offerto due anni e mezzo di contratto al portoghese, che ora starebbe seriamente pensando alla possibilità di rimanere in Medio Oriente anche dopo il Mondiale in Qatar. Per Marca, addirittura, avrebbe già accettato

Dal Qatar all'Arabia Saudita, il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe non essere molto lontano. Sia fisicamente, sia temporalmente. Perché dalle voci che arrivano dalla Spagna dal sempre ben informato Marca, il portoghese starebbe seriamente pensando di accettare l'offerta faraonica arrivata dall'Al Nassr, squadra di Ryad, capitale dell'Arabia Saudita, allenata dall'ex romanista Rudi Garcia e tra le cui file milita anche Ospina, l'ex portiere del Napoli. 200 milioni di euro a stagione (accordi commerciali inclusi) per due anni e mezzo, le carte messe sul tavolo dagli arabi per provare a convincere CR7 che, dopo la risoluzione del proprio contratto con lo United poco prima del Mondiale, è in cerca di una nuova, ma non facile, sistemazione.