Il terzino destro della nazionale croata, tra i protagonisti del Mondiale in Qatar con la squadra di Dalic, piace al Torino del connazionale Ivan Juric e a diversi club del nostro campionato. Un altro croato intanto può tornare in Serie A: si tratta dell'ex granata Brekalo, obiettivo del Monza

Uno dei protagonisti della Croazia semifinalista a Qatar 2022 potrebbe avere un futuro in Italia già dal prossimo gennaio. Si tratta del terzino destro Josip Juranovic , in forza al Celtic Glasgow e tra i titolarissimi di Dalic nella spedizione Mondiale di Modric e compagni (ha giocato tutte le partite fino alla semifinale persa con l'Argentina, senza mai essere sostituito). Il giocatore piace al Torino del connazionale Juric (già avviati i contatti con il Celtic proprietario del cartellino), ma anche ad altri club del massimo campionato italiano.

Monza su Brekalo e Lazovic

Molto attivo anche il Monza dell'ad Adriano Galliani, a caccia di rinforzi per l'allenatore Raffaele Palladino. In cima alla lista c'è un altro croato (seppur non convocato in Qatar): si tratta di Josip Brekalo, già in Serie A nel 2021-2022 con la maglia del Torino e oggi tornato al Wolfsburg. Ma al club lombardo piace anche Darko Lazovic del Verona.