Mourinho verso il 'no' al Portogallo. Onorato della chiamata, e senza cancellare un possibile futuro da Ct, lo Special One sembrerebbe orientato a rifiutare la proposta. Il pressing della federazione portoghese e del suo presidente - Fernando Gomes - continua, ma l'allenatore della Roma pare indirizzato a non accettare il ruolo di commissario tecnico della nazionale del proprio Paese. Mourinho, attualmente, è in Portogallo, e lì potrà incontrare il presidente Gomes. Ma, come detto e per quanto onorato della chiamata, Mou sembra vicino al rifiuto: troppo presto per dedicarsi alla nazionale. Pur sempre senza cancellare l'ipotesi di sedersi su quella panchina in futuro, magari in vista del Mondiale tra quattro anni.