A margine dell'amichevole contro l'Inter, l'AD neroverde ha parlato del futuro del centrocampista che piace alla Roma: "Con i giallorossi abbiamo un ottimo rapporto, ma abbiamo anche delle richieste dalla Premier League. Non vorremmo cedere giocatori come Frattesi in questa sessione di mercato: ad oggi siamo più attenti agli acquisti che alle cessioni"

Si allunga la lista delle pretendenti per Davide Frattesi. Non c'è solo la Roma sul centrocampista del Sassuolo, ma anche i club di Premier League. A svelarlo è stato l'amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali, prima dell'amichevole contro l'Inter: "Abbiamo delle richieste dalla Premier per Frattesi - spiega - Con la Roma abbiamo un ottimo rapporto e valorizzato dei giocatori che vengono da quel vivaio. Noi ogni anno dobbiamo fare attenzione ai bilanci e i giocatori migliori dobbiamo cederli".

"Non vorremmo cedere big a gennaio"

Nonostante il pressing dei giallorossi, tornati all'assalto dopo i tentativi della scorsa estate, il Sassuolo non vorrebbe cedere nessun big a gennaio, Frattesi compreso: "Sarà un mese lungo e difficile - ammette Carnevali - C'è qualche richiesta per qualche giocatore, il nostro desiderio è di cercare di mantenere una rosa importante e non cedere giocatori come Frattesi in questa sessione di mercato. Stiamo alla finestra, vedremo quali opportunità ci saranno. Oggi siamo attenti più agli acquisti che alle cessioni, con la volontà di inserire qualche giovane di prospettiva. Poi valuteremo cosa potrà esserci su Frattesi o altri".

Frattesi-Roma, il punto

Frattesi è un vecchio pallino della Roma, il giocatore che Mourinho vorrebbe per rafforzare il centrocampo. Portarlo in giallorosso, però, non sarà semplice. Al Sassuolo, che in passato aveva valutato Frattesi 35 milioni di euro, piacciono due giovani della Roma: Edoardo Bove e Cristian Volpato. La loro cessione ai neroverdi potrebbe far abbassare la parte cash versata dalla Roma, ma il nocciolo della questione è la valutazione dei cartellini dei tre giocatori coinvolti.