I Villans hanno messo nel mirino il centrocampista bianconero, ma non hanno presentato ancora un'offerta ufficiale. Dovesse partire McKennie, la Juve potrebbe decidere di non sostituirlo, dando fiducia a Fagioli e Miretti

Nuovo interesse dall'Inghilterra per Weston McKennie. Dopo il sondaggio del Bournemouth, il centrocampista statunitense della Juventus è entrato nel mirino dell'Aston Villa di Unai Emery, attualmente 12° in classifica in Premier League. I Villans non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale, ma la Juventus potrebbe lasciarlo partire di fronte a una proposta ritenuta congrua. Classe 1998, in bianconero dal 2020, McKennie ha giocato quest'anno 16 partite tra Serie A e Champions League, segnando anche due gol in Europa.