È iniziata l'avventura di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr, presentato alla stampa e ai tifosi al King Saud University Stadium di Riad, sold out in ogni ordine di posto. Fuochi d'artificio e giochi di luce per il portoghese che ha promesso massimo impegno per la formazione araba

