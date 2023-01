In questi primi giorni di calciomercato, ad aver conquistato l'attenzione è il probabile trasferimento di Enzo Fernandez al Chelsea per 127 milioni di euro. Una trattativa che fa discutere soprattutto in casa Benfica, club che detiene il cartellino del giocatore, dove non hanno ben digerito il comportamento dei blues. Ad alzare la voce è stato l'allenatore dei portoghesi, Roger Schmidt, alla vigilia del match contro il Portimonense: "Quello che sta facendo quel club per cercare di ingaggiare Enzo è una mancanza di rispetto nei confronti del Benfica - spiega - Cercano di far impazzire il giocatore, fingono di rompere la clausola e poi dicono di voler trattare. Penso che non sia questo il modo per avere buoni rapporti tra due club".