Il passaggio di Marco Sportiello al Milan sembra compromesso. "Non c'è nessuna trattativa", ha dichiarato il ds dell'Atalanta D'Amico a pochi minuti dalla gara con il Bologna. Poi sull'interesse del Liverpool per Koopmeiners: "Fa piacere, ma è un nostro calciatore"

Salta il passaggio di Marco Sportiello al Milan? Negli ultimi giorni si è parlato molto dell'interesse del club rossonero per il portiere dell'Atalanta, ma a calmare le voci ci ha pensato il ds dell'Atalanta Tony D'Amico . A pochi minuti dalla gara con il Bologna, il ds dei bergamaschi ha dichiarato che Sportiello "è e resterà un giocatore dell'Atalanta , non abbiamo mai avuto contatti". Il portiere dell'Atalanta ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e il Milan vorrebbe approfittare del mercato di gennaio per bloccare il portiere. Con Tatarusanu e Mirante in scadenza a giugno, il Milan cerca un secondo portiere affidabile da affiancare a Maignan, ma la strada che porta a Sportiello sembra essere tortuosa.

D'Amico: "Koopmeiners non si muove, fa piacere l'interesse del Liverpool"

Negli scorsi giorni si è parlato dell'interesse del Liverpool per Teun Koopmeiners, centrocampista classe '98 dei bergamaschi. Il ds dell'Atalanta, però, ha voluto rassicurare tutti i tifosi nerazzurri: "Non c'è nulla di concreto con il Liverpool: il loro interesse ci fa piacere, ma è un nostro giocatore". Arrivato all'Atalanta nell'estate del 2021 per 12 milioni di euro, nell'ultima stagione il valore del calciatore olandese è aumentato e per far sì che lasci Bergamo serve un'offerta che si avvicini ai 40 milioni di euro. I Reds hanno fatto un sondaggio, ma difficilmente Koompeiners si muoverà in questa sessione di gennaio.