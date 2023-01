La dirigenza rossonera vuole confermare anche per il futuro il numero 10 che ormai ha scalato le gerarchie tra le preferenze di Pioli nel ruolo di trequartista. Il classe ’99 andaluso è attualmente in prestito dal club campione d’Europa ma Maldini e Massara puntano all’acquisto a titolo definitivo

Milan e Real Madrid potrebbero incontrarsi a breve per discutere di Brahim Diaz. La dirigenza rossonera ha infatti intenzione di avviare a breve nuovi contatti con i Blancos per acquistare a titolo definitivo il trequartista andaluso al termine del prestito che scadrà il prossimo mese di giugno. Brahim ha infatti convinto il club milanese, diventando centrale nel progetto e nello scacchiere di Stefano Pioli che lo ritiene ormai un titolare. L’obiettivo di Maldini e Massara è dunque quello di assicurarsi il numero 10 a titolo definitivo.

I numeri di Brahim Diaz

Una prima parte di stagione da protagonista per il giovane spagnolo che quest’anno ha collezionato 15 presenze in campionato, con quattro gol e due assist, più quattro presenze in Champions League. Un rendimento già superiore rispetto a quello dell’intera passata stagione dove aveva messo a segno tre gol nelle 31 presenze in Serie A.