La Roma e l'entourage di Chris Smalling continuano a lavorare per rinnovare il contratto del difensore inglese in scadenza il prossimo 30 giugno. Nella giornata odierna c'è stato un incontro tra le parti per portare avanti i discorsi relativi al prolungamento del contratto. I giallorossi propongono al giocatore due anni di contratto a cifre di ingaggio più basse dell'attuale ma con diversi bonus

Roma al lavoro per blindare Chris Smalling. Il difensore inglese che compirà 34 anni il prossimo novembre, è uno dei cardini della squadra di Josè Mourinho che vorrebbe trattenerlo visto che il suo contratto scadrà a giugno. A Trigoria c'è stato un incontro di Tiago Pinto con l'entourage del difensore. Si tratta per un prolungamento di due anni a cifre però più basse rispetto a quelle attuali ma che, con bonus significativi (soprattutto legati alle presenze) potrebbe pareggiare quanto attualmente percepito dal difensore. L'agente di Chris Smalling ha avanzato richieste differenti: o un contratto triennale o un biennale, ma a cifre più alte rispetto a quelle proposte. La Roma, per il momento, non rilancia. Intanto, la volontà di Chris Smalling, confermata dall'agente nell'incontro odierno, sarebbe quella di continuare alla Roma. Manca però l'ok all'offerta giallorossa