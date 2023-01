Il Torino si è defilato e sono due i club rimasti in corsa per l'attaccante uzbeko della Roma. Spezia e Cremonese vorrebbero prendere Shomurodov in prestito: determinante la volontà del giocatore, che dovrebbe sciogliere i dubbi sul suo futuro al più presto

La questione legata al futuro di Nicolò Zaniolo e non solo: tra le possibili uscite in questa sessione di calciomercato in casa Roma c'è anche quella di Eldor Shomurodov. Sull'attaccante uzbeko, in questa stagione fuori dal radar di José Mourinho, nelle scorse settimane era forte l'interesse del Torino, che aveva anche fatto più di un sondaggio. Il club granata, però, in questo momento è concentrato a trovare il profilo giusto per il centrocampo (uno tra Ilic del Verona, sul quale è forte anche il Marsiglia, e Makengo dell'Udinese) e per questo ultimamente ha allentato la presa. E a questo punto sono due le società rimaste sulle tracce dell'ex Genoa: Spezia e Cremonese.