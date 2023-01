McKennie-Leeds più vicini: venerdì si chiude?

Il Leeds ha alzato la propria offerta per il centrocampista statunitense (che ha dato l'ok di massima) passando da 28 a 30 milioni di euro più bonus. Possibile la chiusura della trattativa già nella giornata di venerdì

Venerdì può essere il giorno giusto per il trasferimento di Weston McKennie al Leeds . Dopo aver dato l'ok di massima, il centrocampista statunitense della Juventus è sempre più vicino ai Whites. Il Leeds, infatti, ha aumentato leggermente la propria offerta iniziale, passando da 28 milioni di euro più bonus a 30 milioni più bonus . La Juve ne chiedeva 35, ma la sensazione è che le parti possano trovare un punto d'incontro per il trasferimento.

I numeri di McKennie

leggi anche

Assist di Pogba per Vlahovic: tornano col Monza?

Acquistato dalla Juventus ad agosto 2020 per 4,5 milioni di euro, McKennie ha giocato 96 partite con la maglia bianconera. In stagione ha collezionato 21 presenze, tra i titolari inamovibili della squadra di Massimiliano Allegri. Lo statunitense ritroverebbe al Leeds due compagni di nazionale (Brenden Aaronson e Tyler Adams), oltre a un connazionale in panchina (Jesse Marsch).