Il centrocampista ha accettato l'offerta del club emiliano dove ritroverà Daniele De Rossi, suo compagno ai tempi della Roma. Per il belga contratto fino al termine della stagione con rinnovo in caso di promozione in Serie A

Radja Nainggolan riparte da Ferrara. Un anno e mezzo dopo la risoluzione del contratto con l'Inter, il centrocampista belga farà ritorno in Italia. Non in Serie A, ma in Serie B dove indosserà la maglia della Spal. Le parti hanno raggiunto l'accordo e Nainggolan è atteso lunedì a Ferrara per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai biancazzurri. Pronto un contratto fino al termine della stagione con rinnovo in caso di promozione in Serie A. A Ferrara, Nainggolan ritroverà Daniele De Rossi, suo compagno ai tempi della Roma e oggi allenatore della Spal. "Se ha bisogno di me gli posso dare una mano" aveva detto il belga nei giorni scorsi.