In attesa di risolvere il caso Zaniolo, sempre che un modo per risolverlo ci sia, la Roma muove il suo mercato, sia in uscita che in entrata. Intanto la cessione di Shomurodov allo Spezia, che si trasferisce in Liguria con la formula del prestito con diritto di riscatto. Poi l’arrivo, praticamente definito, di Diego Llorente, difensore del Leeds fortemente voluto da Bielsa due stagioni fa e finito ai margini della rosa dopo il cambio di allenatore in estate. Numericamente, ed ecco l’ultima notizia, prenderà il posto di Viña, che ha accettato il Bournemouth, sì proprio lo stesso Bournemotuh che ha presentato sinora l’unica offerta per Zaniolo ritenuta idonea dalla Roma, e si trasferirà dunque in Premier. Prestito fino al termine della stagione a 750 mila euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni per il terzino sinistro uruguaiano che dopo l’esplosione di Zalewski a metà della scorsa stagione e l’impiego anche di El Shaarawy nel ruolo di esterno sinistro non ha più trovato spazio nelle scelte di Mourinho.