Il club neroverde ha perfezionato un colpo in entrata e uno in uscita: arriva Bajrami dall'Empoli che prende Vignato al suo posto. Traoré, invece, andrà al Bournemouth per 30 milioni (bonus inclusi)

Sassuolo molto attivo in queste ultime ore di mercato. La società emiliana, infatti, sta per chiudere un colpo sia in entrata che in uscita: è ormai fatta per l'arrivo dall'Empoli di Nedim Bajrami, operazione a titolo definitivo da 6 milioni di euro. Per i toscani è già in dirittura d'arrivo il suo sostituto, Vignato, così come per i neroverdi - contestualmente all'arrivo di Bajrami - è pronta la cessione di Traoré. Il giocatore ivoriano si trasferirà al Bournemouth per 30 milioni, bonus inclusi, quasi la stessa cifra che le Cherries erano pronti a investire su Zaniolo, ormai fuori dal progetto tecnico della Roma.

Altra ricca cessione per il Sassuolo

Traoré, quest'anno sceso in campo 11 volte senza andare a segno, sarà la seconda super cessione del Sassuolo in questo 2022/23 verso la Premier League. Dopo i 36 milioni più 6 di bonus (e il 10% su una futura rivendita) incassati dal West Ham con l'affare Scamacca, un'altra ricca partenza per il club neroverde. Il classe 2000, che era in scadenza di contratto nel 2024, lascia la Serie A dopo 18 gol in 140 presenze.